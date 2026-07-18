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Футбол

Кейн высказался о самом горьком поражении в карьере на Мундиале

Капитан в отчаянии после полуфинала.
Сегодня, 11:25       Автор: Валентина Чорноштан
Гарри Кейн / Getty Images
Гарри Кейн / Getty Images

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обратился к болельщикам после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира.

Форвард признался, что команда испытывает чувство опустошения, поскольку была близка к выходу в финал. По его словам, англичане отдали все силы на протяжении последних семи недель, но вновь не смогли сделать последний шаг.

Кейн отметил, что сборной необходимо проанализировать ошибки и стать сильнее. Он также выразил гордость за партнёров по команде, поблагодарил болельщиков и тренерский штаб за поддержку и подчеркнул, что Англия продолжит бороться за большие победы.

Добавим, что в ночь с 18 на 19 июля сборная Англии встретится с Францией в матче за третье место.

И у нас на сайте вы можете посмотреть анонс матча за бронзу на чемпионате мира.

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