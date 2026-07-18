Кейн высказался о самом горьком поражении в карьере на Мундиале
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обратился к болельщикам после поражения от Аргентины (1:2) в полуфинале чемпионата мира.
Форвард признался, что команда испытывает чувство опустошения, поскольку была близка к выходу в финал. По его словам, англичане отдали все силы на протяжении последних семи недель, но вновь не смогли сделать последний шаг.
Кейн отметил, что сборной необходимо проанализировать ошибки и стать сильнее. Он также выразил гордость за партнёров по команде, поблагодарил болельщиков и тренерский штаб за поддержку и подчеркнул, что Англия продолжит бороться за большие победы.
No words are big enough right now to overcome this empty feeling in the stomach. We were close, really close to another final but it wasn’t enough. We’ve given everything over these last 7 weeks and to fall short is hard to take!— Harry Kane (@HKane) July 16, 2026
I know the expectations are high and rightly so,… pic.twitter.com/exz5Pe95hb
Добавим, что в ночь с 18 на 19 июля сборная Англии встретится с Францией в матче за третье место.
И у нас на сайте вы можете посмотреть анонс матча за бронзу на чемпионате мира.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!