Экс-защитник сборной Англии оценил шансы своей команды против Аргентины

Бывший капитан сборной Англии Джон Терри уверен, что его национальная команда способна пройти Аргентину в полуфинале чемпионата мира.

Напомним, что игра Англия – Аргентина пройдёт в среду, 15 июля, и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

По мнению экс-защитника, по подбору исполнителей англичане превосходят действующих чемпионов мира, а нынешняя команда производит впечатление коллектива, у которого всё складывается в нужный момент.

Отдельно Терри выделил Джуда Беллингема. Он сравнил полузащитника с Зинедином Зиданом, отметив, что хавбек не только ведёт сборную за собой на поле, но и отличается зрелостью и уверенностью за его пределами, передаёт официальный сайт FIFA.

Тем временем легенда сборной Италии стала главным фаворитом на пост главного тренера Скуадра Адзурра.

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