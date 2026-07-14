Бавария готова рассмотреть трансфер своего топ-защитника
Бавария допускает трансфер защитника Ким Мин Чжэ, однако только при одном условии.
Мюнхенская команда рассчитывает на южнокорейского защитника в новом сезоне и не рассматривает его продажу в качестве приоритетного варианта.
Но если сценарий, при котором уход Кима всё же возможен, - это поступление исключительно выгодного коммерческого предложения.
Как также добавляет журналист Флориан Плеттенберг, при этом и сам защитник должен быть заинтересован в переходе в другую команду.
🚨❤️ EXCL | Change of plans at FC Bayern: Minjae Kim is no longer a sale candidate.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 13, 2026
The only exception would be an extraordinary offer that Kim himself wants to accept. As things stand, Bayern want to keep him and are planning with him.
As previously reported, Kim himself was… pic.twitter.com/Q8NigHcp0Z
Добавим, что также Бавария может попробовать выкупить защитника сборной Франции.
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