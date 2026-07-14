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Футбол

Бавария готова рассмотреть трансфер своего топ-защитника

Но трансфер возможен только за суперпредложение.
Сегодня, 08:19       Автор: Валентина Чорноштан
Ким Мин Чжэ / Getty Images
Ким Мин Чжэ / Getty Images

Бавария допускает трансфер защитника Ким Мин Чжэ, однако только при одном условии.

Мюнхенская команда рассчитывает на южнокорейского защитника в новом сезоне и не рассматривает его продажу в качестве приоритетного варианта.

Но если сценарий, при котором уход Кима всё же возможен, - это поступление исключительно выгодного коммерческого предложения.

Как также добавляет журналист Флориан Плеттенберг, при этом и сам защитник должен быть заинтересован в переходе в другую команду.

Добавим, что также Бавария может попробовать выкупить защитника сборной Франции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен ким мин чже

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