Бавария может попробовать выкупить защитника сборной Франции

Жюль Кунде предпочел бы остаться в Барселоне.

Бавария активно интересуется Жюлем Кунде, пишет Diario Sport.

Мюнхенцы уже общались с представителями 27-летнего француза, пытаясь получить информацию о его предпочтениях.

Напомним, что у Кунде контракт с Барселоной действует до 2030 года, и защитник предпочел бы доработать его до конца.

А потому, вероятно, каталонцы не станут продавать защитника, хотя он оценивается в 60 млн евро.

Ранее также сообщалось, что другой защитник сборной Франции может сменить клуб.

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