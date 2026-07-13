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Футбол

Бавария может попробовать выкупить защитника сборной Франции

Жюль Кунде предпочел бы остаться в Барселоне.
Вчера, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Жюль Кунде / Getty Images
Жюль Кунде / Getty Images

Бавария активно интересуется Жюлем Кунде, пишет Diario Sport.

Мюнхенцы уже общались с представителями 27-летнего француза, пытаясь получить информацию о его предпочтениях.

Напомним, что у Кунде контракт с Барселоной действует до 2030 года, и защитник предпочел бы доработать его до конца.

А потому, вероятно, каталонцы не станут продавать защитника, хотя он оценивается в 60 млн евро.

Ранее также сообщалось, что другой защитник сборной Франции может сменить клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жюль Кунде

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