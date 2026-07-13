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Хижняк получил нового соперника

Украинец будет биться с непобедженным французом.
Сегодня, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Александр Хижняк / Getty Images
Александр Хижняк / Getty Images

Украинский боксер Александр Хижняк узнал имя своего нового соперника.

Им стал 20-летний непобежденный француз Ленни Патрач (8-0-1, 5 КО).

Их бой состоится 26 июля в андеркарде боя Джошуа - Пренга в Саудовской Аравии.

Патрач признался, что получив сообщение от менеджера сразу же согласился на бой, так как следил за успехами Хижняка на аматорской арене.

Его переход из любительского бокса в профессиональный, на мой взгляд, происходит вполне естественно, ведь у него агрессивный стиль бокса, который поможет ему в профессионалах. Для меня этот бой — сбывшаяся мечта. Возможность выступить на таком крупном боксерском вечере против такого соперника, как Хижняк. Я с нетерпением жду этого поединка

Ранее также Дерек Чисора назвал будущих топов супертяжелого дивизона.

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