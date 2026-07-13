Семикратный чемпион мира хочет попробовать себя на Нюрбургринге

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси намерен принять участие в гонках на выносливость, сообщает Motorsport.

На данный момент итальянец участвует в программе БМВ в GT3. А до конца сезона Росси намерен получить лицензию для Нюрбургринга.

Менеджеры гонщика ищут возможности для Росси, чтобы тот смог принять участие в хотя бы одном из оставшихся этапов NLS.

Если им удастся, то гонщик может получить лицензию, необходимую для участие в гонках на Нордшляйфе.

Главной целью Росси является участие в 24 часах Нюрбургринга.

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