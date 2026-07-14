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Калинина проиграла в первом круге турнира в Румынии

Украинская теннисистка уступила в двух сетах, взяв только четыре гейма.
Сегодня, 20:24       Автор: Игорь Мищук
Ангелина Калинина / Getty Images
Ангелина Калинина / Getty Images

Украинка Ангелина Калинина (WTA №59) потерпела поражение на старте турнира WTA 250 в румынских Яссах.

Соперницей украинской теннисистки в первом раунде соревнований была испанка Паула Бадоса (WTA №115), которой она уступила в двух сетах со счетом 3:6, 1:6.

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Матч продолжался 1 час 30 минут. Украинка за игру дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.

WTA 250, Яссы, Румыния
Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Паула Бадоса (Испания) 3:6, 1:6

Ранее сообщалось, что Александра Олийникова с победы стартовала на турнире в Яссах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Ангелина Калинина

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