Калинина проиграла в первом круге турнира в Румынии
Украинская теннисистка уступила в двух сетах, взяв только четыре гейма.
Украинка Ангелина Калинина (WTA №59) потерпела поражение на старте турнира WTA 250 в румынских Яссах.
Соперницей украинской теннисистки в первом раунде соревнований была испанка Паула Бадоса (WTA №115), которой она уступила в двух сетах со счетом 3:6, 1:6.
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Матч продолжался 1 час 30 минут. Украинка за игру дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два из пяти брейк-пойнтов.
WTA 250, Яссы, Румыния
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Паула Бадоса (Испания) 3:6, 1:6
Ранее сообщалось, что Александра Олийникова с победы стартовала на турнире в Яссах.
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