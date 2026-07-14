Бой Беринчика в андеркарде поединка Итаума - Хргович официально подтвержден

Украинский экс-чемпион выйдет в ринг против британского соперника.

Ближайший бой бывшего чемпиона мира в легком весе Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) официально анонсирован.

В своем следующем поединке украинский боксер встретится в ринге с британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО), сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions.

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Бой состоится 29 августа на арене O2 в Лондоне в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок супертяжеловесов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича.

An all-action affair in the Capital 😤🔥



Sam Noakes comes head-to-head with former World Champion Denys Berinchyk in a blockbuster clash 💥#MosesHrgovic | Aug 29 | The O2, London | Live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/sUlNOtPDDH — Queensberry Promotions (@Queensberry) July 14, 2026

Напомним, что Беринчик последний раз выходил в ринг в феврале 2025 года, когда проиграл нокаутом в четвертом раунде американцу Кишону Дэвису и потерял титул WBO в легком весе, после чего перенес две операции на плече.

Ноукс предыдущий бой провел в мае этого года, нокаутировав во втором раунде мексиканца Бенито Санчеса Гарсию.

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