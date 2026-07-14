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Бой Беринчика в андеркарде поединка Итаума - Хргович официально подтвержден

Украинский экс-чемпион выйдет в ринг против британского соперника.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Ближайший бой бывшего чемпиона мира в легком весе Дениса Беринчика (19-1, 9 КО) официально анонсирован.

В своем следующем поединке украинский боксер встретится в ринге с британцем Сэмом Ноуксом (18-1, 16 КО), сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions.

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Бой состоится 29 августа на арене O2 в Лондоне в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок супертяжеловесов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича.

Напомним, что Беринчик последний раз выходил в ринг в феврале 2025 года, когда проиграл нокаутом в четвертом раунде американцу Кишону Дэвису и потерял титул WBO в легком весе, после чего перенес две операции на плече.

Ноукс предыдущий бой провел в мае этого года, нокаутировав во втором раунде мексиканца Бенито Санчеса Гарсию.

Ранее сообщалось, что Александр Хижняк выступит в андеркарде поединка Энтони Джошуа - Кристиан Пренга.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

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