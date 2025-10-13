Беринчик опроверг слухи о завершении карьеры, но планирует проводить не только боксерские бои

Бывший чемпион мира в легком весе, украинец Денис Беринчик (19-1, 9 KO), поделился своими карьерными планами в интервью Sport 24. Он опроверг слухи о том, что планирует уйти из бокса.

"Мы действительно ведем переговоры о бое по правилам K-1, но в то же время ждем боя между Сэмом Ноуксом и Абдуллой Мейсоном. Всего запланировано три боя, в которых я могу принять участие. Все потенциальные поединки открыты, так как я еще не договорился о них на 100 процентов".

Боксер не стал скрывать, что для него предпочтительным будет тот соперник, который предложит больше денег: "Многое будет зависеть от финансовой стороны. Тот, кто предложит лучшие условия, получит бой".

В 2025 году Беринчика на ринге ждать не приходится, ведь следующий поединок он хочет провести именно с кем-то из пары Ноукс-Мейсон, а им будет необходимо время для полноценного восстановления.

"Думаю, потенциальным соперникам не хватит одного месяца на восстановление. Их бой запланирован на 24 ноября в Саудовской Аравии. А я буду ждать. Когда определится соперник, сядем и согласуем условия контракта. Хотелось бы, конечно, чтобы этот процесс шел быстрее, но он не зависит от наших желаний".

Беринчик рассказал, что следующий боксерский поединок хочет провести в Лондоне, а также два кулачных боя в "Мешкогоне" в Украине.

Последний раз 37-летний украинец выходил на ринг в феврале 2025 года, когда проиграл Кишону Дэвису и потерял титул чемпиона мира WBO. Этот пояс в настоящее время вакантен, и именно его 22 ноября разыграют Сэм Ноукс и Абдулла Мейсон.

