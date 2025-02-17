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"Он был сильнее в тот вечер": Беринчик прокомментировал поражение Дэвису

Украинец признался, что провалил подготовку.
Сегодня, 12:50
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик прокомментировал поражение Кишону Дэвису.

Напомним, американец отправил Дениса в нокаут в четвертом раунде, отобрав чемпионский пояс. Для украинца поражение стало первым в карьере.

Беринчик выложил небольшое видео в социальных сетях, где объяснил свое поражение слабой подготовкой.

"Желаем здоровья. Отправляемся домой из Нью-Йорка. Касательно поражения: не подготовился должным образом к такому сопернику, он был сильнее в тот вечер. Лучше бокса только бокс. Вперед к победе", - сказал Беринчик на видео, которое выложил у себя в Instagram.

Ранее также жена Александра Усика также поддержала Дениса Беринчика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Денис Беринчик

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