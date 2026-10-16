"Лучше бокса только бокс": Беринчик рассказал о бое с Ханаковым

Украинский боксер Денис Беринчик признался, что предстоящие поединки могут стать последними в его карьере.

38-летний экс-чемпион мира рассказал о подготовке к бою с соотечественником Боваром Ханаковым, который состоится 22 ноября в Киеве. Своими мыслями он поделился с изданием Чемпион.

Поединок пройдет в рамках второго турнира ММА-промоушена Arena во Дворце спорта. Несмотря на формат мероприятия, Беринчик и Ханаков проведут боксерский бой, но в перчатках для ММА.

"Я давно мечтал после боя на голых кулаках вернуться в какой-то такой экшен, и это мне очень импонирует. Октагон, перчатки поменьше. Соперник очень известный, уважаемый, поэтому я решил принять в этом участие", — объяснил Беринчик.

По словам украинца, вместе с командой он изучит предыдущие поединки Ханакова, чтобы определить сильные стороны соперника и слабые места в его защите.

Бой будет состоять из пяти раундов по три минуты. Спортсмены будут выступать в перчатках весом в одну унцию, а сам поединок пройдет по правилам бокса.

"Будем обязательно делать яркое шоу и придумаем эффектный выход. Потому что, возможно, это мои последние поединки", — заявил Беринчик.

При этом украинский боксер не планирует пробовать себя в ММА. По его словам, подготовка к полноценному поединку по правилам смешанных единоборств потребовала бы от полугода до года тренировок.

"А вообще, лучше бокса только бокс. И бокс в октагоне", — подытожил спортсмен.

Напомним, в конце августа 2026 года Беринчик проиграл Сэму Ноуксу единогласным решением судей в поединке за титул WBO International. Теперь украинец рассчитывает вернуться на ринг 22 ноября, где его соперником станет Бовар Ханаков, на счету которого два поражения и одна победа в профессиональном боксе.

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