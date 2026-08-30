Беринчик уступил Ноуксу в Лондоне

Украинец Денис Беринчик проиграл бой британцу Сэму Ноуксу за пояс WBO International. Поединок прошел в субботу, 29 августа, на арене O2 Arena в Лондоне в андеркарде вечера бокса, главным событием которого стал бой супертяжеловесов Мозеса Итаумы и Филипа Хрговича.

Беринчик и Ноукс провели все 10 раундов, победителя определили судейские записки. Все трое судей отдали победу британцу — 100:90, 99:91, 98:92.

Для Беринчика это уже второе поражение подряд — до этого он потерял титул чемпиона мира WBO в легком весе, уступив в феврале 2025 года американцу Кэйшону Дэвису. После поражения украинец перенес операцию на плече и прошел длительную реабилитацию, из-за чего бой с Ноуксом стал для него первым выходом в ринг за полтора года.

Примечательно, что титул WBO International, разыгранный в этом поединке, ранее уже принадлежал самому Беринчику — украинец в свое время освободил этот пояс перед титульным боем за звание чемпиона мира против мексиканца Эмануэля Наваррете.

Перед боем 38-летний украинец признавался, что поражение может означать завершение его боксерской карьеры. Соперник Беринчика Сэм Ноукс подходил к поединку с внушительной статистикой — 16 из 18 его побед на профессиональном ринге были одержаны нокаутом, включая победу над мексиканцем Бенито Санчесом Гарсией во втором раунде их майского боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!