Ювентус - Парма 2:0: обзор матча и результат игры 29.08.2026

В субботу, 29 августа, Ювентус принимал на своем поле Парму в рамках второго тура итальянской Серии А.

Туринской команде удалось сделать результат во втором тайме и дожать соперника, одержав победу со счетом 2:0.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во второй половине встречи Ювентус добился положительного результата благодаря голам игроков, вышедших на замену. На 62-й минуте Николас Гонсалес, который незадолго до этого появился на поле, решился на дальний удар, угодил в стойку, однако мяч отскочил снова к нему и со второй попытки аргентинец с рикошетом от защитника отправил его в сетку.

Удвоили свое преимущество "бьянконери" уже под занавес встречи. На 86-й минуте Тен Копмейнерс заменил на поле травмированного Андреа Камбьязо, а спустя две минуты успешно пробил с линии штрафной в правый нижний угол, установив окончательный счет.

Ювентус в двух стартовых матчах чемпионата набрал шесть очков, а Парма оба свои поединки проиграла.

Статистика матча Ювентус - Парма 2-го тура чемпионата Италии

Ювентус - Парма 2:0

Голы: Гонсалес, 62, Копмейнерс, 88

Ожидаемые голы (xG): 1.69 - 0.22

Владение мячом: 58% - 42%

Удары: 21 - 4

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 10 - 2

Фолы: 23 - 12

Ювентус: Викарио - Калулу, Лукуми (Камбьязо, 76, Копмейнерс, 86), Бремер, Челик - Локателли, Луис - Консейсау (Келли, 76), Дэвид (Гонсалес, 57), Бога (Алайбегович, 57) - Коло Муани.

Парма: Корви - Дельпрато, Дробнич, Тройло, Валери - Ордоньес (Кремаски, 62), Кейта, Бернабе (Конате, 80) - Бритшги (Алмквист, 84), Туре (Эльфеж, 80), Лонтани.

Предупреждения: Лукуми, Локателли - Дельпрато, Тройло, Конате.

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