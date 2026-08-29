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Шахтер - Полесье 0:2: обзор матча и результат игры 29.08.2026

Подопечные Ротаня сумели по разу огорчить "горняков" в каждом из таймов.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Полесье обыграло Шахтер / ФК Полесье
Полесье обыграло Шахтер / ФК Полесье

В субботу, 29 августа, во Львове состоялся центральный матч четвертого тура украинской Премьер-лиги, в котором Шахтер принимал Полесье.

Житомирская команда сумела нанести действующему чемпиону первое в нынешнем сезоне поражение, одолев "горняков" со счетом 2:0.

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Шахтер имел отличный шанс повести в этом противостоянии на 17-й минуте после удара Кауана Элиаса, однако Богдан Михайличенко не позволил мячу залететь в ворота. В дальнейшем хозяева поля контролировали мяч, однако Полесье хорошо оборонялось, а на 31-й минуте своей возможностью воспользовалось и открыло счет. Леандру Андраде с правого края штрафной с второй попытки удалось прострелить в центр, где Александр Назаренко из пределов вратарской отправил мяч в сетку.

Во второй половине встречи "горняки" старались исправить ситуацию, но до завершения или особой остроты их попытки не доходили, а на 74-й минуте они еще и получили второй мяч в свои ворота. Преимущество "волков" удвоил вышедший на замену Александр Андриевский. Максим Брагару протянул мяч и вывел полузащитника по центру на ворота, отрезав защитников, а тот с первого удара не сумел переиграть Дмитрия Ризныка, но сам же добил мяч в пустые.

После четырех туров Полесья и Шахтер имеют по девять набранных очков и занимают второе и третье места в турнирной таблице УПЛ соответственно.

Статистика матча Шахтер - Полесье 4-го тура чемпионата Украины

Шахтер - Полесье 0:2

Голы: Назаренко, 31, Андриевский, 74

Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 11 - 6
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 6 - 2
Фолы: 4 - 12

Шахтер: Ризнык - Винисиус, Грам, Бондар, Педро Энрике (Азарови, 46) - Марлон Гомес, Очеретько (Крыськив, 46), Изаки (Карвальо, 62) - Невертон (Караваев, 78), Элиас, Мендоза (Алиссон, 62).

Полесья: Кудрик - Кравченко (Майсурадзе, 59), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Эмерллаху (Андриевский, 59), Араухо, Федор (Брагару, 68) - Андраде (Бабенко, 68), Краснопир (Гайдучик, 86), Назаренко.

Предупреждения: Михайличенко - Эмерллаху, Кравченко.

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