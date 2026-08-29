Динамо готовит двойное усиление на фланге

Киевляне ведут переговоры с ивуарийцем из швейцарского чемпионата и бразильцем из Серии В.

Динамо планирует усилиться двумя правыми вингерами, сообщает канал ТаТоТаке. В последние дни киевляне глобально продвинулись в переговорах по 21-летнему Кеассе Баху из Стад Лозанна-Уши, и сейчас трансфер ивуарийца выглядит максимально реалистичным.

В то же время Динамо активно ведёт переговоры по 21-летнему бразильцу Густаво Прадо. Он принадлежит Интернасьоналу, но с марта 2026 года на правах аренды выступает за Сеару. Ожидается, что Прадо переедет в Киев на правах аренды с опцией выкупа в конце сезона-2026/27.Transfermarkt оценивает Прадо в 2,5 миллиона евро, а Баха — в 700 тысяч.

Напомним, 27 августа в Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2026/27. Сразу три пары 1/16 финала составили представители УПЛ. С этого раунда в борьбу за трофей вступают четыре украинских еврокубковых клуба — Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье.

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