УПЛ-2026/27, анонс тура №3: Харьков попробует сдержать Шахтер

Элитный дивизион украинского футбола продолжится матчами третьего тура. Надеемся, наконец-то это будет полный тур из восьми матчей, ведь ранее несколько поединков были перенесены.

Представляем превью очередных поединков чемпионата Украины.

Эпицентр - Верес

14 августа | 18:00 | им. Г. Тонкочеева, Каменец-Подольский

В минувшие выходные Эпицентр и Верес играли против грандов украинского футбола и в своих матчах потерпели поражения. А вот в первом туре Эпицентр сумел одержать очень уверенную разгромную победу над Оболонью, что сейчас позволяет команде занимать место в верхней половине таблицы.

Верес же в своей дебютной игре сезона уступил Харькову. В той встрече ровенчане выглядели куда слабее соперника, но все же проиграли лишь в концовке. А вот в матче против Динамо «красно-черные» выглядели куда интереснее. Они создавали моменты и были близки к сенсации, но снова пропустили в самом конце.

На сайте BETKING на победу Эпицентра дают коэффициент 2.00, тогда как триумф Вереса оценивается коэффициентом 4.00, ничья в основное время — 3.33.

Кривбасс - Левый Берег

15 августа | 13:00 | Горняк, Кривой Рог

В матчах с участием Кривбасса было забито уже девять голов. Сначала криворожцы дома безвольно и разгромно уступили Карпатам, а затем в выездном матче разобрались с Зарей, забив в ее ворота три мяча.

А вот у Левого Берега ситуация абсолютно противоположная: команда сыграла только один матч в нынешнем сезоне, и в том поединке голов вообще не было. Теперь интересно, чего ждать от очной встречи — большого количества голов или их минимума?

В линии BETKING на то, что голов будет меньше двух, предлагают коэффициент 3,50. Тогда как на 3+ мяча коэффициент составляет 1,95.

Кудровка - Оболонь

15 августа | 15:30 | Авангард, Ровно

Ситуация у Кудровки и Оболони на старте сезона довольно схожая. Обе команды в первом туре потерпели разгромные поражения, а на следующей неделе сыграли вничью. Но если Кудровка уступила Шахтеру, против которого шансов было не так много, то Оболонь разгромно проиграла Эпицентру на выезде.

Киевляне до сих пор не забили ни одного гола, ведь пробить оборону Буковины во втором матче также не смогли. Правда, на этот раз Оболонь по крайней мере сохранила свои ворота сухими. В очном противостоянии определить фаворита непросто, хотя Оболонь как более опытный участник УПЛ все же имеет определенное преимущество.

На сайте BETKING на победу Кудровки дают коэффициент 3,20, на Оболонь — 2,40, а на ничью предлагают 3,10.

Карпаты - Буковина

15 августа | 18:00 | Украина, Львов

Карпаты сейчас делят первое-второе места с донецким Шахтером. Львовяне одержали две разгромные победы на старте сезона, обыграв сначала Кривбасс, а затем и ЛНЗ. Команда находится в отличной форме и будет фаворитом в матче против Буковины.

Новички УПЛ оба своих поединка в элите украинского футбола завершили вничью, причем с одинаковым счетом 0:0. Вероятность того, что такая серия продолжится, конечно, невелика. Так что ждем первых голов в матчах Буковины в высшем дивизионе чемпионата Украины.

Эксперты BETKING мало верят в победу Карпат минимум в два гола и дают на это событие коэффициент 2,90.

ЛНЗ - Черноморец

16 августа | 13:00 | Черкассы-Арена, Черкассы

К сожалению, из-за российских террористов Черноморец был вынужден пропустить домашний матч второго тура. Теперь одесситы сыграют на выезде против ЛНЗ. Напомним, что в первом матче чемпионата Черноморец вел в счете против Полесья, но удержать преимущество не сумел.

А вот ЛНЗ, который в первом туре сыграл вничью с Буковиной, в своем втором матче довольно неожиданно и без шансов уступил Карпатам с разгромным счетом. Дома черкасчане попытаются реабилитироваться и порадовать своих болельщиков хорошим результатом.

В линии BETKING на победу ЛНЗ можно поставить с коэффициентом 1,47, тогда как на Черноморец — 7,00. Ничейный результат оценивается коэффициентом 4,20.

Харьков - Шахтер

16 августа | 15:30 | Арена Левый Берег, Киевская область

ФК Харьков подойдет к матчу с Шахтером после поражения в предыдущем поединке, тогда как дончане победили в обеих встречах на старте сезона.

Более подробный разбор этого матча читайте на нашем сайте позже.

На сайте BETKING дают коэффициент 5,33 на победу Харькова, а на Шахтер — 1,68. На ничью предлагают 3,60.

Динамо - Колос

16 августа | 18:00 | Динамо им. В. Лобановского, Киев

Киевское Динамо выглядело далеко не лучшим образом в матче против Вереса. Теперь киевляне дома сыграют против Колоса, который пока провел лишь один матч и занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Подробнее об этом матче читайте на нашем сайте позже.

Эксперты BETKING на победу Динамо дают коэффициент 1,55, тогда как триумф Колоса оценивается коэффициентом 6,00, а ничья — 4,00.

Полесье - Заря

17 августа | 18:00 | Центральный городской стадион Полесье, Житомир

Поединок между Полесьем и Зарей может оказаться одним из самых интересных в этом туре. Житомиряне выиграли оба своих матча. В первом поединке они испытывали проблемы с Черноморцем, а во втором разгромили Харьков.

А вот Заря после довольно равной встречи с Колосом в матче-открытии сезона в своем втором поединке неожиданно слабо сыграла против Кривбасса и уступила со счетом 1:3. Полесье будет фаворитом этой встречи, однако сам поединок может получиться очень интересным.

На сайте BETKING на победу Полесья можно поставить с коэффициентом 1,57, тогда как на Зарю предлагают коэффициент 5,75, ничья в основное время оценивается в 4.00.

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