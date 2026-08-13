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Футбол

Ряд арабских ассоциаций поддержали Инфантино

Шесть стран выступили за президента.
Сегодня, 20:26       Автор: Андрей Безуглый
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино все же сохраняет еще некоторую поддержку, пишет Reuters.

Накануне шесть арабских ассиоциаций выступили в поддержку функционера.

Катар, Египет, Марокко, Ливан, Судан и Мавритания подписали соответствующее письмо с поддержкой Инфантино.

Мы глубоко ценим постоянные усилия господина Инфантино по развитию футбола во всем мире, расширению возможностей во всех регионах и укреплению роли этой игры в объединении людей и сообществ.

Мы рассчитываем на продолжение тесного сотрудничества с ним для построения более сильного и процветающего будущего мирового футбола, расширения возможностей и дальнейшего увеличения вклада арабского футбола на глобальной арене

Ранее также сообщалось, что Англия отозвала свою поддержку президента.

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