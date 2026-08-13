iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Феррари привезет новое обновление двигателя в Монцу

Скудерия рассчитывает еще на 15 л.с.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Феррари готовит обновление двигателя к домашнему Гран-при, пишет Autoracer.

Напомним, что Скудерия, пользуясь программой ADUO, уже добавила своему двигателя 7 л.с.

В Монце же команда рассчитывает получить еще 15 л.с., что должно дать около 0.2 секунд с круга.

По крайней мере, именно на такие результаты надеются инженеры Феррари в Монце. В Баку ожидается гораздо меньший прирост.

Ранее также сообщалось, что Ауди отказалась от обновлений в текущем сезоне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хавбек Манчестер Сити продолжит карьеру в Саудовской Аравии Хавбек Манчестер Сити продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
Гол Кащука позволил Карабаху выбить Динамо из еврокубков Гол Кащука позволил Карабаху выбить Динамо из еврокубков
Ряд арабских ассоциаций поддержали Инфантино Ряд арабских ассоциаций поддержали Инфантино

Видео

Месси впервые принял участие в матче после смерти отца
Месси впервые принял участие в матче после смерти отца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответная игра Динамо в квалификации ЛК и другие матчи
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа21:53
Хавбек Манчестер Сити продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Украина21:28
Календарь Динамо: "бело-синие" вылетели из Лиги конференций
Лига конференций21:05
Гол Кащука позволил Карабаху выбить Динамо из еврокубков
Футбол20:26
Ряд арабских ассоциаций поддержали Инфантино
Бокс20:00
Бокс: расписание боев
Бокс19:50
Хижняк получил соперника для первого в карьере титульного боя
Формула 119:30
Феррари привезет новое обновление двигателя в Монцу
Бокс18:59
Промоутер рассказал, почему Уордли решил провести незамедлительный реванш с Дюбуа
Европа18:45
Влахович подписал контракт с новым клубом
Украина18:27
Кудривка подписала первого в истории клуба аргентинского легионера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK