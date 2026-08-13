Феррари привезет новое обновление двигателя в Монцу

Скудерия рассчитывает еще на 15 л.с.

Феррари готовит обновление двигателя к домашнему Гран-при, пишет Autoracer.

Напомним, что Скудерия, пользуясь программой ADUO, уже добавила своему двигателя 7 л.с.

В Монце же команда рассчитывает получить еще 15 л.с., что должно дать около 0.2 секунд с круга.

По крайней мере, именно на такие результаты надеются инженеры Феррари в Монце. В Баку ожидается гораздо меньший прирост.

Ранее также сообщалось, что Ауди отказалась от обновлений в текущем сезоне.

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