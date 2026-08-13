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Влахович подписал контракт с новым клубом

Серб стал игроком Бешикташа.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Душан Влахович / bjk.com.tr
Душан Влахович / bjk.com.tr

26-летний Душан Влахович стал игроком Бешикташа.

Турецкий клуб подписал серба свободным агентом после того, как тот покинул Ювентус.

В Бешикташе Влахович получил трехлетний контракт с зарплатой в 7,5 млн евро в год.

Напомним, что за Ювентус сербский нападающий провел 168 матчей, отличившись 68 голами, из которых лишь - в прошлом сезоне.

Ранее также сообщалось, что другой турецкий клуб сумел сохранить свою звезду.

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