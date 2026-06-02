Ювентус примет последнюю попытку договориться с Влаховичем

При этом стороны не уверены в успехе.

Ювентус не торопиться расставаться с Душаном Влаховичем, пишет Sky Sport Italia.

Напомним, что сербского форварда заканчивается летом контракт, и стороны уже давно не могут договориться о новом.

Казалось, что в последнее время клуб смирился с потерей Влаховича, однако туринцы все же предпримут последнюю попытку.

У сторон практически нет уверенности, что их сотрудничество продолжиться. А потому параллельно Ювентус ведет переговоры по трансферу Рандаля Коло Муани.

Однако и эта сделка не будет простой для туринцев, так как ПСЖ хочет отбить хоть какие-то деньги за француза.

Ранее также сообщалось, что Барселона готова расстаться с ключевым защитником.

