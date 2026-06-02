Костюк обыграла Свитолину и вышла в полуфинал Роллан Гаррос

Украинское дерби завершилось в пользу Марты.
Сегодня, 15:30       Автор: Василий Войтюк
Марта Костюк / Getty Images

В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции состоялся матч между украинками Мартой Костюк и Элиной Свитолиной.

Первый сэт поединка остался за Костюк, которая сумела оформить два брейка, а в последнем гейме дважды отыграть брейк-поинты соперницы и все же вырвать победу.

Во втором сэте уже Свитолина выглядела лучше, оформив брейк уже во втором гейме. После этого она уверенно забирала свою подачу, а в восьмом гейме оформила еще один брейк.

Третий сэт девушки начали очень весело, в четырех первых геймах обе не взяли ни одного на своей подаче, а вот после того, как счет стал 2:2, Костю сумела выиграть четыре партии подряд и довести дело до победы.

Марта Костюк (Украина, 15) - Элина Свитолина (Украина, 7) - 6:3, 2:6, 6:2

