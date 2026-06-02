В полуфинале Ролан Гарроса Украинка сыграет против россиянки

Свитолина или Костюк встретятся с Андреевой.

На текущий момент в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Франции 2026 играют две украинки Элина Свитолина против Марты Костюк, добавим, что их соперница по 1/2 финала уже определена.

Ею стала россиянка, выступающая под нейтральным флагом Мирра Андреева, восьмая ракетка мира сумела одолеть представительницу Румынии Сорану Кырстю.

Напомним, что полуфинальный матч Ролан Гаррос запланирован на четверг, 4 июня.

Добавим, что Элина и Марта встречались с Андреевой дважды, однако у Свитолиной счёт противостояний 1-1, а у Костюк - две победы в пользу украинки соответственно.

Тем временем чемпионка Ролан Гаррос неожиданно вылетела с турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!