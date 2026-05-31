Костюк в двух сетах разбила бывшую первую ракетку мира

В воскресенье, 31 мая, состоялся матч 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2026, в котором Марта Костюк смогла одолеть Игу Швёнтек.

За час и 40 минут матча украинка сумела сделать 5 подач навылет, совершить 4 двойные ошибки, отыграть 6 из 9 брейк-пойнтов и выиграть 13 из 19 геймов.

В первом сете представительница Польши навязала борьбу Костюк, однако в итоге верх взяла Марта, тем временем во втором сете украинка полностью взяла игру под свой контроль.

Ролан Гаррос

1/8 финала

Марта Костюк (Украина) — Ига Швёнтек (Польша) 7:5, 6:1

В четвертьфинале соперницей Костюк станет победительница матча между её соотечественницей Элиной Свитолиной и швейцаркой Белиндой Бенчич.

К слову, на турнире было запечетлено необычное достижение в третьем круге Ролан Гаррос

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!