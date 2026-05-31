В Милане определились с заменой Аллегри

Переключились на тренера-победителя Лиги конференций.
Сегодня, 14:28       Автор: Валентина Чорноштан
Флаг Милана / Getty Images

Милан ищет нового главного тренера на следующий сезон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, уже на следующей неделе представители россонери проведут переговоры с Оливером Гласнером, который собирается покинуть пост главного тренера Кристал Пэлас.

Отмечается, что итальянская команда активно рассматривает кандидатуры на пост тренера, и Гласнер вместе с Андони Ираолой входят в число главных претендентов.

Однако рассматривается и такой сценарий, что в следующем сезоне Ираола может стать главным наставником Ливерпуля.

Тем временем ПСЖ ищет замену Забарному. Клуб хочет подписать центрбека.

Польша - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Андрея Мальдеры
