Милан провел чистку в руководстве клуба

Милан решительным образом отреагировал на провальный сезон.

Напомним, что "россонери" пролетели мимо Лиги чемпионов, заняв пятое место в чемпионате.

После этого из клуба были уволены главный тренер Массимилиано Аллегри и ряд руководителей.

Среди прочих были уволены спортивный директор Игли Таре, который пришел вместе с Аллегри и именно он рекомендовал итальянца на пост тренера.

Также работы лишились генеральный директор Джорджио Фурлани и технический директор Джеффри Монкада.

Ранее также сообщалось, что Аталанта согласовала контракт с новым тренером.

