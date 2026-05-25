Барселона попробует подписать Рэшфорда до старта ЧМ-2026

Барселона пытается подписать Маркуса Рэшфорда на постоянной основе, пишет talkSPORT.

Напомним, что по арендному соглашению каталонцы могли выкупить игрока на 30 млн евро. Однако клуб не стал активировать эту опцию.

Каталонцы надеялись, что им удастся снизить цену на англичанина. Тем не менее Манчестер Юнайтед продолжает настаивать на этой сумме.

В ближайшее время спортивный директор Барселоны Деку попробует провести еще раунд переговоров, убедив манкунианцев на другие условия.

Оба клуба надеятся заключить сделку до старта ЧМ-2026.

