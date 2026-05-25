Сборная Испании объявила заявку на ЧМ-2026
Главный тренер "красной фурии" Луис де ла Фуэнте обнародовал список игроков, которые поедут на Мундиаль.
Добавим, что в окончательную заявку сборной Испании вошли 26 футболистов, и в заявке не оказалось ни одного игрока из мадридского Реала.
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026
Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Жоан Гарсия (Барселона);
Защитники: Марк Кукурелья (Челси), Алекс Гримальдо (Байер), Эмерик Лапорт (Атлетик), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба – Барселона), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба – Атлетико), Педро Порро (Тоттенхэм);
Полузащитники: Педри, Гави (оба – Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Микель Мерино (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Алекс Баэна (Вильярреал);
Нападающие: Микель Ойарсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Йереми Пино (Кристал Пэлас), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все – Барселона), Борха Иглесиас (Сельта), Виктор Муньос (Осасуна).
