iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборная Испании объявила заявку на ЧМ-2026

Наставник вычеркнул игроков Реал Мадрида из национальной команды.
Сегодня, 14:42       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

Главный тренер "красной фурии" Луис де ла Фуэнте обнародовал список игроков, которые поедут на Мундиаль.

Добавим, что в окончательную заявку сборной Испании вошли 26 футболистов, и в заявке не оказалось ни одного игрока из мадридского Реала.

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Давид Райя (Арсенал), Жоан Гарсия (Барселона);

Защитники: Марк Кукурелья (Челси), Алекс Гримальдо (Байер), Эмерик Лапорт (Атлетик), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба – Барселона), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба – Атлетико), Педро Порро (Тоттенхэм);

Полузащитники: Педри, Гави (оба – Барселона), Фабиан Руис (ПСЖ), Мартин Субименди (Реал Сосьедад), Микель Мерино (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Алекс Баэна (Вильярреал);

Нападающие: Микель Ойарсабаль (Реал Сосьедад), Нико Уильямс (Атлетик), Йереми Пино (Кристал Пэлас), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все – Барселона), Борха Иглесиас (Сельта), Виктор Муньос (Осасуна).

К слову, ранее Англия огласила заявку на ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте

Статьи по теме

Луис де ла Фуэнте сообщил, примет ли Карвахаль участие в ЧМ-2026 Луис де ла Фуэнте сообщил, примет ли Карвахаль участие в ЧМ-2026
Барселона обратился к сборной Испании с просьбой не перегружать их лидера Барселона обратился к сборной Испании с просьбой не перегружать их лидера
Тренер Испании успокоил болельщиков. Карвахаль и Ямаль уладят конфликт лично Тренер Испании успокоил болельщиков. Карвахаль и Ямаль уладят конфликт лично
Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады

Видео

Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина
Украинцы на Glory in Giza. Видео лучших моментов боя Усика и Лапина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: переходный матч в рамках Бундеслиги
просмотров
Плей-офф НБА: Сан-Антонио сравнял счет в серии с Оклахомой
просмотров
УПЛ: ЛНЗ, Полесье, Динамо и Металлист 1925 одержали победы в заключительном туре
просмотров
Чемпионат мира по хоккею-2026: Канада одержала победу над Словакией, Финляндия обыграла Австрию
просмотров

Последние новости

Формула 116:45
Расселл получил штраф по итогам Гран-при Канады
ММА14:59
Макгрегор выбрал удобного соперника и обещает на октагоне снова повторить 2013
ЧМ-202614:42
Сборная Испании объявила заявку на ЧМ-2026
Теннис14:10
Паолини взяла верх над Ястремской на Ролан Гаррос
Европа13:50
Барселона и Ливерпуль претендуют на защитника Интера
Формула 113:24
Трое гонщиков вызваны к стюардам
НБА12:58
Вембаньяма повторил достижение Леброна и Дюранта и сравнялся с Шакилом
Европа12:29
Леау выбирает между командами из АПЛ, Ла Лиги и турецкой Суперлиги
Европа11:50
Фернандес может покинуть Челси ради топ-клуба
Бокс11:29
Уоррен требует бой с Кабайелом, угрожая лишением Усика пояса WBC
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK