Без Палмера, Магуайра, Фодена и Трента: Англия огласила заявку на ЧМ-2026

Томас Тухель назвал исполнителей, которые поедут на мировое первенство.

Сборная Англии огласила заявку на чемпионат мира-2026.

Наставник национальной команды Томас Тухель представил список из 26 исполнителей, которые смогут принять участие в матчах мирового первенства.

Читай также: ЧМ-2026: расписание матчей мундиаля

При этом в заявку не попали несколько известных игроков: Коул Палмер из Челси, Гарри Магуайр из Манчестер Юнатед, Фил Фоден из Манчестер Сити, Трент Александер-Арнольд из Реала.

Заявка сборной Англии на ЧМ-2026:

Вратари : Джордан Пикфорд (Эвертон), Дин Хендерсон (Кристал Пэлас), Джеймс Траффорд (Манчестер Сити).

: Джордан Пикфорд (Эвертон), Дин Хендерсон (Кристал Пэлас), Джеймс Траффорд (Манчестер Сити). Защитники : Рис Джеймс (Челси), Тино Ливраменто (Ньюкасл), Марк Геи (Манчестер Сити), Эзри Конса (Астон Вилла), Джон Стоунс (Манчестер Сити), Джарелл Куансах (Байер), Нико О'Райли (Манчестер Сити), Дэн Берн (Ньюкасл), Джед Спенс (Тоттенхэм).

: Рис Джеймс (Челси), Тино Ливраменто (Ньюкасл), Марк Геи (Манчестер Сити), Эзри Конса (Астон Вилла), Джон Стоунс (Манчестер Сити), Джарелл Куансах (Байер), Нико О'Райли (Манчестер Сити), Дэн Берн (Ньюкасл), Джед Спенс (Тоттенхэм). Полузащитники : Деклан Райс (Арсенал), Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Джордан Хендерсон (Брентфорд), Морган Роджерс (Астон Вилла), Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Эберечи Эзе (Арсенал).

: Деклан Райс (Арсенал), Эллиот Андерсон (Ноттингем Форест), Джуд Беллингем (Реал Мадрид), Джордан Хендерсон (Брентфорд), Морган Роджерс (Астон Вилла), Кобби Майну (Манчестер Юнайтед), Эберечи Эзе (Арсенал). Нападающие: Гарри Кейн (Бавария), Айван Тоуни (Аль-Ахли), Олли Уоткинс (Астон Вилла), Букайо Сака (Арсенал), Нони Мадуэке (Арсенал), Маркус Рашфорд (Барселона), Энтони Гордон (Ньюкасл).

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2026 Англия сыграет с Хорватией, Ганой и Панамой.

Ранее сборная Хорватии также огласила заявку на ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!