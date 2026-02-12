Томас Тухель подписал новое соглашение с Англией

Официальный сайт сборной Англии сообщил о продлении контракта с Томасом Тухелем.

По имеющейся информации, немецкий специалист будет у руля "трёх львов" до конца Евро-2028. Помимо продления контракта с тренером, были продлены договоры и с членами штаба Тухеля - также на два года.

Напомним, что Тухель возглавил сборную Англии в январе 2025 года.

Под его руководством команда выиграла все восемь матчей в отборе на ЧМ-2026 в группе с Сербией, Албанией и Латвией.

К слову, Жозе Моуринью может возглавить сборную после чемпионата мира.

