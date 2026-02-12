Бывший тренер Шахтёра может возглавить Тоттенхэм

Де Дзерби и три громких трансфера летом.

Роберто Де Дзерби может стать следующим тренером Тоттенхэма после того, как покинул Марсель, сообщает TEAMtalk.

По данным издания, у Де Дзерби есть поклонники в Тоттенхэме. Ранее его имя связывали с возможным назначением в Манчестер Юнайтед, однако сейчас он является фаворитом на должность главного тренера "шпор".

Приход итальянского специалиста может повлиять на трансферную политику клуба, и лондонцы способны подписать трёх игроков летом 2026 года.

Среди них - вингер Каору Митома, с которым Роберто работал ещё в Брайтоне, полузащитник Кертис Джонс и форвард Душан Влахович для усиления атаки "шпор".

