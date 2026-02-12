"Если есть честь": Главу МОК призвали уйти в отставку после дисквалификации Гераскевича

Главный тренер сборной Украины по скелетону и отец Владислава Гераскевича Михаил Гераскевич сделал резкое заявление в ответ на дисквалификацию спортсмена за использование "шлема памяти".

Он призвал новоизбранную президентку Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри покинуть занимаемую должность после такого решения организации.

"Мисс Ковентри, которая является руководителем МОК, говорила о равенстве всех спортсменов. И этим действием, с командой IBSF, она перечеркнула это заявление, потому что это было не о равенстве, а о диктатуре.

Мы еще верим в олимпийское движение и ценности, но у нас не осталось веры в сегодняшнее руководство МОК. И если у руководства МОК есть честь, они должны немедленно подать в отставку", - приводит слова Михаила Гераскевича Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что мировые команды поддержали Украину после дисквалификации Гераскевича.

