Украина определилась, кто побежит мужской спринт на Олимпиаде-2026

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужской спринт на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

Украина в предстоящей гонке будет представлена четырьмя биатлонистами, сообщает Суспільне Спорт.

Читай также: Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Олимпиаде-2026

Состав сборной Украины:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Богдан Борковский

Антон Дудченко

Мужской спринт в рамках биатлонных соревнований на Олимпиаде состоится в пятницу, 13 февраля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!