Украина определилась, кто побежит мужской спринт на Олимпиаде-2026

Украинская биатлонная сборная назвала состав на будущую гонку.
Сегодня, 15:33       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Сборная Украины по биатлону определилась с составом на мужской спринт на Олимпийских играх-2026 в Милане-Кортине.

Украина в предстоящей гонке будет представлена четырьмя биатлонистами, сообщает Суспільне Спорт.

Читай также: Украина финишировала в топ-10 смешанной эстафеты на Олимпиаде-2026

Состав сборной Украины:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Богдан Борковский
  • Антон Дудченко

Мужской спринт в рамках биатлонных соревнований на Олимпиаде состоится в пятницу, 13 февраля, и начнется в 15:00 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты биатлонных гонок на Олимпиаде-2026.

