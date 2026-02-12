Гераскевича наградили государственным орденом после дисквалификации
Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил государственную награду после своей дисквалификации на Олимпийских играх-2026.
После решения МОК об отстранении украинца за выступление в "шлеме памяти" на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о присвоении спортсмену ордена Свободы.
Читай также: "Заплатили цену за наше достоинство": Гераскевич отреагировал на свою дисквалификацию
"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю: Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича - члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", - говорится в тексте указа.
Ранее сообщалось, что главу МОК призвали уйти в отставку после дисквалификации Гераскевича.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!