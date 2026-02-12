iSport.ua
Гераскевича наградили государственным орденом после дисквалификации

Соответствующий указ появился на сайте президента Украины.
Сегодня, 16:59       Автор: Игорь Мищук
Владислав Гераскевич / Getty Images
Владислав Гераскевич / Getty Images

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич получил государственную награду после своей дисквалификации на Олимпийских играх-2026.

После решения МОК об отстранении украинца за выступление в "шлеме памяти" на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился указ о присвоении спортсмену ордена Свободы.

Читай также: "Заплатили цену за наше достоинство": Гераскевич отреагировал на свою дисквалификацию

"За самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей постановляю: Наградить орденом Свободы Гераскевича Владислава Михайловича - члена национальной олимпийской команды Украины, скелетониста", - говорится в тексте указа.

Ранее сообщалось, что главу МОК призвали уйти в отставку после дисквалификации Гераскевича.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОК скелетон Владислав Гераскевич Олимпиада-2026 Олимпийские игры-2026

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

