Вингер Тоттенхэма вылетел с серьезной травмой

Вильсон Одобер порвал "кресты".
Сегодня, 18:05       Автор: Андрей Безуглый
Вильсон Одобер / Getty Images
Вильсон Одобер / Getty Images

Вингер Тоттенхэма Вильсон Одобер вылетел на долгий срок, сообщает пресс-служба клуба.

В матче с Ньюкаслом француз получил повреждение. После осмотра у игрока диагностировали разрыв крестообразных связок левого колена.

Соответственно в текущем сезоне 21-летний вингер больше не сыграет. Точные сроки восстановления игрока предсказать сложно.

В этом сезоне Вильсон Одобер провел 33 матча, отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль планирует очередной дорогой трансфер.

