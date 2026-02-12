iSport.ua
Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян

Глава УАФ встретился с Инфантино во время конгресса УЕФА.
Сегодня, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Джанни Инфантино и Андрей Шевченко / УАФ
Джанни Инфантино и Андрей Шевченко / УАФ

В четверг, 12 февраля, глава УАФ Андрей Шевченко встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино во время проходящего в Брюсселе юбилейного 50-го Конгресса УЕФА.

Как сообщает официальный сайт УАФ, после скандала с возможным возвращением на международную арену россиян руководитель украинской ассоциации донес до главы Международной федерации футбола информацию о тяжелой ситуации в Украине из-за военной агрессии россии и отметил недопустимость попыток любых смягчений бана для представителей страны-террориста.

Читай также: Инфантино собрался вернуть российские команды на международную арену

Отмечается, что на конгрессе УЕФА в Брюсселе никаких вопросов по поводу возвращения россиян не рассматривалось.

Также Шевченко провел встречу с еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом, который ранее публично выступил против инициатив по поводу отмены ограничений для российских команд.

Ранее Шевченко отреагировал на возможное возвращение россиян на международную арену.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фифа война с россией Андрей Шевченко Джанни Инфантино уаф

