Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян

Глава УАФ встретился с Инфантино во время конгресса УЕФА.

В четверг, 12 февраля, глава УАФ Андрей Шевченко встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино во время проходящего в Брюсселе юбилейного 50-го Конгресса УЕФА.

Как сообщает официальный сайт УАФ, после скандала с возможным возвращением на международную арену россиян руководитель украинской ассоциации донес до главы Международной федерации футбола информацию о тяжелой ситуации в Украине из-за военной агрессии россии и отметил недопустимость попыток любых смягчений бана для представителей страны-террориста.

Читай также: Инфантино собрался вернуть российские команды на международную арену

Отмечается, что на конгрессе УЕФА в Брюсселе никаких вопросов по поводу возвращения россиян не рассматривалось.

Также Шевченко провел встречу с еврокомиссаром по вопросам спорта Гленом Микалефом, который ранее публично выступил против инициатив по поводу отмены ограничений для российских команд.

Ранее Шевченко отреагировал на возможное возвращение россиян на международную арену.

