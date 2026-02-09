iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины

Президент УАФ высказался о работе тренера национальной команды.
Сегодня, 16:32       Автор: Игорь Мищук
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о будущем главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Руководитель украинской ассоциации выразил доверие наставнику национальной команды, напомнив, что его контракт действует до конца чемпионата мира-2026.

Читай также: Сборная Украины узнала потенциальных соперников на ЧМ-2026

"Мы не рассматриваем замену Сергея Станиславовича сейчас, поэтому он спокойно может работать. Его контракт действует до окончания чемпионата мира-2026", - сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2026. В полуфинале отбора украинцы 26 марта встретятся со Швецией, а в случае успеха в этом противостоянии в финале 31 марта сыграют с Польшей или Албанией.

Ранее Ребров оценил шансы сборной Украины в поединке со Швецией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Шевченко Сергей Ребров уаф

Статьи по теме

"Не рассматривается": Шевченко сделал заявление о возможном возвращении россиян на международную арену "Не рассматривается": Шевченко сделал заявление о возможном возвращении россиян на международную арену
Украина приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было Украина приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2026: как это было
УАФ отреагировала на намерения президента ФИФА восстановить в правах российские команды УАФ отреагировала на намерения президента ФИФА восстановить в правах российские команды
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK