Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался о будущем главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Руководитель украинской ассоциации выразил доверие наставнику национальной команды, напомнив, что его контракт действует до конца чемпионата мира-2026.

"Мы не рассматриваем замену Сергея Станиславовича сейчас, поэтому он спокойно может работать. Его контракт действует до окончания чемпионата мира-2026", - сказал Шевченко на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Украины сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2026. В полуфинале отбора украинцы 26 марта встретятся со Швецией, а в случае успеха в этом противостоянии в финале 31 марта сыграют с Польшей или Албанией.

Ранее Ребров оценил шансы сборной Украины в поединке со Швецией.

