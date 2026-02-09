iSport.ua
Женская сборная Украины получила новую главную тренерку

Ия Андрущак возглавила национальную команду.
Сегодня, 15:10       Автор: Игорь Мищук
Исполком Украинской ассоциации футбола на своем заседании решил вопрос о назначении новой главной тренерки женской сборной Украины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, на вакантную должность была назначена Ия Андрущак - бывшая футболистка, полузащитница национальной команды, которая провела в ее составе 58 матчей, отличившись двумя голами.

38-летняя специалистка до этого в 2023-2024 годах руководила юношеской командой Ворсклы U-19, став первой в Украине тренеркой, возглавившей мужскую команду. В 2025 году она стала главной тренеркой женской команды Ворсклы.

Женская сборная Украины примет участие в Лиге наций-2027, которая станет отборочным турниром в зоне УЕФА на ЧМ-2027. "Сине-желтые" выступят в группе 3 Лиги А вместе с командами Испании, Англии и Исландии.

Украинки стартуют в турнире 3 марта матчем с Англией, а 7 марта проведут поединок с Испанией. Эти встречи пройдут в турецкой Анталье.

Отметим, что во главе женской сборной Украины Ия Андрущак сменила Владимира Пятенко.

