Менеджер Уордли поделился мыслями о бое его клиента с Дюбуа

Готов к чисто британской защите чемпионского пояса.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Майкл Офо / Getty Images
Майкл Офо / Getty Images

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе, британца Фабио Уордли, Майкл Офо высказался о том, что его клиент может защитить титул в бою с Даниэлем Дюбуа.

"Это очевидно тот поединок, на который Фабио с радостью согласился бы. Нет ничего лучше, чем полностью британское противостояние за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе", - сказал Офо для Sky Sports.

Также менеджер высказался о поединке Дерека Чисоры с Деонтеем Уайлдером:

Мы пытались организовать бой с Чисорой или Уайлдером на 4 апреля, но они нашли утешение в объятиях друг друга. Судя по пресс-конференции, они ведут себя как влюблённая пара. Но бокс - жёсткий спорт, так что я желаю им всего наилучшего в будущем.

Ранее команда Усика назвала самый сложный бой украинца в супертяжёлом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фабио Уордли

