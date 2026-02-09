Менеджер Уордли поделился мыслями о бое его клиента с Дюбуа

Менеджер чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе, британца Фабио Уордли, Майкл Офо высказался о том, что его клиент может защитить титул в бою с Даниэлем Дюбуа.

"Это очевидно тот поединок, на который Фабио с радостью согласился бы. Нет ничего лучше, чем полностью британское противостояние за титул чемпиона мира в супертяжёлом весе", - сказал Офо для Sky Sports.

Также менеджер высказался о поединке Дерека Чисоры с Деонтеем Уайлдером:

Мы пытались организовать бой с Чисорой или Уайлдером на 4 апреля, но они нашли утешение в объятиях друг друга. Судя по пресс-конференции, они ведут себя как влюблённая пара. Но бокс - жёсткий спорт, так что я желаю им всего наилучшего в будущем.

