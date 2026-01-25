Фьюри выразил желание подраться с Уордли - чемпион WBO ему ответил
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что не против встретиться в ринге с обладателем титула WBO Фабио Уордли.
Британский боксер отметил, что рассматривает чемпиона Всемирной боксерской организации в качестве соперника, если не удастся договориться о поединке с Энтони Джошуа.
"Как я уже говорил, посмотрим, как я буду выглядеть в своем первом бою после возвращения в ринг.
Затем, позже в 2026 году, Уордли будет для меня хорошим вариантом, чтобы попытаться стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе. Фабио также вскоре предстоит сложный бой.
Я знаю, какой бой вы все хотите, но сейчас я не буду называть его имя из уважения, поскольку он скорбит. Если он не собирается продолжать боксировать, я хотел бы, чтобы Биг Фаб стал для меня серьезным испытанием. Это также было бы грандиозным зрелищем", - написал Фьюри в Instagram.
В свою очередь Уордли отреагировал на слова Фьюри, ответив ему в комментариях к посту.
"Желаю успехов в возвращении, большой "Цыганский король". Скоро увидимся", - написал чемпион WBO.
