"Я заслуживаю шанс": Временный чемпион WBC отреагировал на отказ Усика драться с ним

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел отреагировал на то, что не попал в список желаемых соперников обладателя титулов WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Немецкий боксер выразил сожаление, что украинец не хочет с ним драться, и считает, что заслужил этот поединок.

"Мои родители всегда говорили мне оставаться скромным и уважительным. Но я больше не могу терпеть, когда меня игнорируют. Я заслуживаю шанс побороться за титул - и позже я приведу некоторые факты.

Хотел бы я принять этот вызов? Конечно. Но самое важное для меня - это драться за пояс. Он явно не хочет драться со мной, поэтому я просто буду боксировать с тем, кто будет следующим в очереди за поясом WBC в сентябре на большом стадионе в Германии.

Не сказал бы, что такая легенда, как он, боится. Но почему-то он всегда избегает упоминать мое имя, когда говорит о соперниках. Возможно, он просто не хочет, чтобы я своими ударами в корпус проверил его печень", - написал Кабайел у себя в Instagram.

