Усик объяснил, почему не будет драться с Итаумой

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не планирует встречаться в ринге с британским проспектом Мозесом Итаумой.

Свое решение украинский боксер объяснил молодостью потенциального соперника, которому он не хочет испортить карьеру.

"Нет, я не собираюсь драться с Итаумой, потому что он молодой парень. Я не хочу его сломать", - приводит слова Усика The Ring.

Напомним, что в своем ближайшем поединке Усик 23 мая в египетской Гизе встретится с кикбоксером Рико Верховеном.

Ранее Усик рассказал, сколько еще боев проведет до завершения карьеры.

