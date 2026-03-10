Галатасарай - Ливерпуль 1:0: обзор матча и результат игры 10.03.2026

Во вторник, 10 марта, Галатасарай принимал на своем поле Ливерпуль в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Стамбульская команда справилась дома с мерсисайдцами, одержав минимальную победу со счетом 1:0.

Галатасарай выиграл первую часть противостояния с Ливерпулем благодаря раннему голу, который так и остался единственным в поединке забитым по правилам. Уже на седьмой минуте встречи после подачи с углового с левого фланга Виктор Осимхен на дальней скинул на Марио Лемина, который из пределов вратарской головой в падении переправил мяч в ворота.

Во второй половине матча как хозяева поля могли удвоить своем преимущество, так и гости могли отыграться, однако их голы не были засчитаны. Сначала на 63-й минуте был аннулирован результативный удар Осимхена из-за офсайда. А на 70-й минуте после подачи с углового и суеты во вратарской площадке мяч оказался в сетке ворот Галатасарая. Однако после консультации с VAR арбитр отменил гол из-за игры рукой от Ибраима Конате.

Ответный матч состоится в Англии 18 марта.

Статистика матча Галатасарай - Ливерпуль 1/8 финала Лиги чемпионов

Галатасарай - Ливерпуль 1:0

Гол: Лемина, 7

Ожидаемые голы (xG): 1.44 - 1.28

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 15 - 15

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 7 - 4

Фолы: 11 - 18

Галатасарай: Чакыр - Синго, Санчес, Бардакджи, Якобс - Торрейра (Элмалы, 90+3), Лемина (Акгюн, 77) - Йылмаз (Гюндоган, 90+3), Сара (Бои, 87), Ланг (Шоллои, 77) - Осимхен.

Ливерпуль: Мамардашвили - Гомес, Конате, ван Дейк, Керкез (Робертсон, 60) - Гравенберх, Мак Аллистер - Салах (Фримпонг, 60), Вирц (Гакпо, 73), Собослаи - Экитике.

Предупреждения: Санчес - Керкез, ван Дейк, Гравенберх, Собослаи.

