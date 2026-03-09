iSport.ua
Ливерпуль потерял основного голкипера на первый матч с Галатасараем

Алиссон не попал в заявку мерсисайдцев на поединок Лиги чемпионов.
Вчера, 22:21       Автор: Игорь Мищук
Алиссон / Getty Images
Основной голкипер Ливерпуля Алиссон Беккер не поможет своей команде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Галатасарая.

33-летний вратарь оказался вне списка игроков, которые отправились в Стамбул на предстоящий поединок.

Читай также: Ливерпуль заключил новый долгосрочный контракт с ключевым хавбеком

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бразильский голкипер пропустит игру из-за проблем со здоровьем. В воротах мерсисайдцев его будет призван заменить Гиорги Мамардашвили.

В нынешнем сезоне Алиссон провел за Ливерпуль 32 матча во всех турнирах, пропустив 35 голов, а в 12 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов Галатасарай - Ливерпуль состоится во вторник, 10 марта, и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль галатасарай Алиссон

