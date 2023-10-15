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УХЛ: Расписание и результаты матчей

Вашему вниманию календарь хоккейного чемпионата Украины сезона-2023/24.
Сегодня, 10:43
Сокил Киев
Сокил Киев

В Украине стартовал чемпионат по хоккею сезона-2023/24. В преддверии начала первенства был сформирован календарь.

В текущей кампании принимает участие всего 6 команд: Тризуб, Киев Кэпиталс, Днепр Херсон, Кременчук, Сокил, Харьковские Берсерки.

В плей-офф пройдут четыре коллектива. Базовый день первого тура - 1 октября.

Расписание и результаты матчей УХЛ

1 тур

  • Киев Кэпиталс - Днепр Херсон 1:3
  • Сокил - Харьковские Берсерки 10:0
  • Тризуб - Кременчук 7:0

2 тур

  • Сокил - Кременчук 3:2
  • Киев Кэпиталс - Тризуб 10:0
  • Днепр Херсон - Харьковские Берсерки 4:3

3 тур

  • Харьковские Берсерки - Киев Кэпиталс 0:6
  • Кременчук - Днепр Херсон 5:2
  • Тризуб - Сокил 0:10

4 тур

  • Харьковские Берсерки - Кременчук 0:12
  • Тризуб - Днепр Херсон 2:9
  • Киев Кэпиталс - Сокил 2:3

5 тур

  • Сокил - Днепр Херсон
  • Киев Кэпиталс - Кременчук
  • Тризуб - Харьковские Берсерки

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