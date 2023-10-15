УХЛ: Расписание и результаты матчей
Вашему вниманию календарь хоккейного чемпионата Украины сезона-2023/24.
В Украине стартовал чемпионат по хоккею сезона-2023/24. В преддверии начала первенства был сформирован календарь.
В текущей кампании принимает участие всего 6 команд: Тризуб, Киев Кэпиталс, Днепр Херсон, Кременчук, Сокил, Харьковские Берсерки.
В плей-офф пройдут четыре коллектива. Базовый день первого тура - 1 октября.
Расписание и результаты матчей УХЛ
1 тур
- Киев Кэпиталс - Днепр Херсон 1:3
- Сокил - Харьковские Берсерки 10:0
- Тризуб - Кременчук 7:0
2 тур
- Сокил - Кременчук 3:2
- Киев Кэпиталс - Тризуб 10:0
- Днепр Херсон - Харьковские Берсерки 4:3
3 тур
- Харьковские Берсерки - Киев Кэпиталс 0:6
- Кременчук - Днепр Херсон 5:2
- Тризуб - Сокил 0:10
4 тур
- Харьковские Берсерки - Кременчук 0:12
- Тризуб - Днепр Херсон 2:9
- Киев Кэпиталс - Сокил 2:3
5 тур
- Сокил - Днепр Херсон
- Киев Кэпиталс - Кременчук
- Тризуб - Харьковские Берсерки
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!