УХЛ: Расписание и результаты матчей

В Украине стартовал чемпионат по хоккею сезона-2023/24. В преддверии начала первенства был сформирован календарь.

В текущей кампании принимает участие всего 6 команд: Тризуб, Киев Кэпиталс, Днепр Херсон, Кременчук, Сокил, Харьковские Берсерки.

В плей-офф пройдут четыре коллектива. Базовый день первого тура - 1 октября.

Расписание и результаты матчей УХЛ

1 тур

Киев Кэпиталс - Днепр Херсон 1:3

Сокил - Харьковские Берсерки 10:0

Тризуб - Кременчук 7:0

2 тур

Сокил - Кременчук 3:2

Киев Кэпиталс - Тризуб 10:0

Днепр Херсон - Харьковские Берсерки 4:3

3 тур

Харьковские Берсерки - Киев Кэпиталс 0:6

Кременчук - Днепр Херсон 5:2

Тризуб - Сокил 0:10

4 тур

Харьковские Берсерки - Кременчук 0:12

Тризуб - Днепр Херсон 2:9

Киев Кэпиталс - Сокил 2:3

5 тур

Сокил - Днепр Херсон

Киев Кэпиталс - Кременчук

Тризуб - Харьковские Берсерки

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