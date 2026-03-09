Лапин проведет рейтинговый бой против латвийского соперника
Ближайший бой обладателя титулов WBO International, WBA Intercontinental и IBF Intercontinental в полутяжелом весе Даниэля Лапина (12-0, 4 КО) официально подтвержден.
Соперником 28-летнего непобежденного украинского боксера в предстоящем поединке станет 33-летний латвиец Кристапс Булмейстерс (14-4, 5 КО).
При этом бой будет рейтинговым, а титулы украинца на кону стоять не будут.
Поединок Лапина возглавит вечер бокса от Usyk 17 Promotions, который состоится 21 марта в селе Лесники в Equides Club.
Напомним, что в рамках этого боксерского шоу на профессиональном ринге дебютирует украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк.
