Лапин проведет рейтинговый бой против латвийского соперника

Ближайший бой обладателя титулов WBO International, WBA Intercontinental и IBF Intercontinental в полутяжелом весе Даниэля Лапина (12-0, 4 КО) официально подтвержден.

Соперником 28-летнего непобежденного украинского боксера в предстоящем поединке станет 33-летний латвиец Кристапс Булмейстерс (14-4, 5 КО).

Читай также: Усик начал тренировочный лагерь перед боем с Верховеном

При этом бой будет рейтинговым, а титулы украинца на кону стоять не будут.

Поединок Лапина возглавит вечер бокса от Usyk 17 Promotions, который состоится 21 марта в селе Лесники в Equides Club.

Напомним, что в рамках этого боксерского шоу на профессиональном ринге дебютирует украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!