iSport.ua
Русский Українська

Лапин проведет рейтинговый бой против латвийского соперника

Поединок непобежденного украинца возглавит вечер бокса от компании Usyk 17 Promotions.
Вчера, 23:35       Автор: Игорь Мищук
Даниэль Лапин / Getty Images
Даниэль Лапин / Getty Images

Ближайший бой обладателя титулов WBO International, WBA Intercontinental и IBF Intercontinental в полутяжелом весе Даниэля Лапина (12-0, 4 КО) официально подтвержден.

Соперником 28-летнего непобежденного украинского боксера в предстоящем поединке станет 33-летний латвиец Кристапс Булмейстерс (14-4, 5 КО).

Читай также: Усик начал тренировочный лагерь перед боем с Верховеном

При этом бой будет рейтинговым, а титулы украинца на кону стоять не будут.

Поединок Лапина возглавит вечер бокса от Usyk 17 Promotions, который состоится 21 марта в селе Лесники в Equides Club.

Напомним, что в рамках этого боксерского шоу на профессиональном ринге дебютирует украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Лапин

Статьи по теме

Лапин снялся с боя против Джонса Лапин снялся с боя против Джонса
"Не так, как ожидал": Лапин объяснил, почему победный бой с Эдмондсоном сложился тяжело "Не так, как ожидал": Лапин объяснил, почему победный бой с Эдмондсоном сложился тяжело
Решением большинства: Лапин тяжело одолел Эдмондсона - видео лучших моментов боя Решением большинства: Лапин тяжело одолел Эдмондсона - видео лучших моментов боя
Лапин одержал непростую победу над чемпионом Великобритании в андеркарде Усик - Дюбуа Лапин одержал непростую победу над чемпионом Великобритании в андеркарде Усик - Дюбуа

Видео

НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург
НХЛ: Оттава перестреляла Сиэтл, Филадельфия в буллитах обыграла Питтсбург

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Швеция выиграла женскую эстафету в Контиолахти, Легрейд стал лучшим в масс-старте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет в Кубке Англии, а также состоятся два матча УПЛ
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа00:10
Ярмолюк провел юбилейный матч за Брентфорд
Вчера, 23:35
Бокс23:35
Лапин проведет рейтинговый бой против латвийского соперника
Бокс22:58
Усик начал тренировочный лагерь перед боем с Верховеном
Лига Чемпионов22:21
Ливерпуль потерял основного голкипера на первый матч с Галатасараем
Европа21:44
Мбаппе вернулся к тренировкам с Реалом
Украина21:20
УХЛ: Сокол разгромил Шторм в первом матче полуфинальной серии
Украина20:55
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Будкивский сравнялся с Гайдучиком на вершине, Пономаренко подтянулся в шестерку преследователей
Украина20:45
Таблица УПЛ: Шахтер остается лидером, Динамо приблизилось к Полесью, Металлист 1925 догнал Кривбасс
Украина20:25
УПЛ: Металлист 1925 и ЛНЗ с аналогичным счетом разбили Рух и Верес
Украина20:05
ЛНЗ нанес разгромное поражение Вересу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK