Лапин одержал непростую победу над чемпионом Великобритании в андеркарде Усик - Дюбуа

Обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе украинец Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) одержал победу в бою с чемпионом Великобритании Льюисом Эдмондсоном (11-1, 3 КО).

Десятираундовый поединок состоялся в рамках вечера бокса на стадионе Уэмбли в Лондоне, главным событием которого станет бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

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Оппоненты выдали очень близкий бой, который тяжело дался украинскому боксеру. Лапин действовал достаточно пассивно в первых раундах, получал предупреждения от рефери за клинчи и захваты.

Источник: Getty Images

Под конец поединка украинец все активизировался, что позволило ему с небольшим перевесом вырвать победу.

Соперники прошли всю дистанцию боя, а победа досталась украинскому боксеру решением большинства судей 95-95, 96-94 и 96-94.

Напомним, что еще один украинец Владислав Сиренко потерпел первое в карьере поражение в андеркарде Усик - Дюбуа, уступив британцу Соломону Дэкресу.

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