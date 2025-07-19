Сиренко потерпел первое в карьере поражение в андеркарде Усик - Дюбуа

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Владислав Сиренко (22-1, 19 КО) потерпел поражение от британца Соломону Дэкреса (10-1, 3 КО).

Десятираундовый поединок состоялся в рамках боксерского шоу на стадионе Уэмбли в Лондоне, главным событием которого станет бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

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Украинец пытался активно начать поединок, но британец достаточно быстро выровнял ситуацию и перехватил инициативу.

Источник: Getty Images

Дэкрес на протяжении боя выглядел предпочтительнее, а Сиренко много пропускал и действовал достаточно предсказуемо. После середины боя, когда было очевидно, что украинскому боксеру уже сложно было рассчитывать на успех по очкам, ему так и не удалось найти путь к досрочному завершению, а британец продолжал владеть преимуществом и довел поединок до логичной победы.

Источник: Getty Images

Украинский супертяжеловес уступил своем британскому оппоненту единогласным решением судей со счетом 91-99, 92-98, 92-99.

A massive win for Solomon Dacres🤩



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Отметим, что для Сиренко это поражение стало первый на профессионально ринге. Изначально в рамках этого вечера бокса он должен был драться с соотечественником Андреем Новицким, но тот снялся с поединка из-за травмы.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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