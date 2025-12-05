Барселона ограничила продажу билетов для фанатов Айнтрахта

Каталонцы намерены не допустить ситуацию 2022 года.

Барселона объявила, что не будет продавать билеты немецким болельщикам на матч с Айнтрахтом.

Напомним, что команды сыграют на Камп Ноу 9 декабря в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

На такая пустят только официальных лиц Айнтрахта, остальным фанатам команды будет проблематично попасть на матч.

Такое решение каталонцы приняли после инцидента в 2022 году, когда в личном матче между командами большинство трибун было занято именно немцами.

Тогда фанаты Айнтрахта выкупили около 30 тысяч мест, во-первых, не позволив попасть на матч домашним болельщикам, во-вторых, устроив беспорядки на стадионе.

Тогда президент Барселоны Жоан Лапорта назвал ситуацию позором и пообещал не допустить подобного вновь,.

