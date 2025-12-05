iSport.ua
Испанский защитник продлил контракт с Барселоной до 2031 года

Гарсия подписал новый контракт на 7 лет.
Сегодня, 13:37       Автор: Валентина Чорноштан
Эрик Гарсия / Getty Images
Эрик Гарсия / Getty Images

Барселона продлила контракт с защитником Эриком Гарсией. Об этом сообщили "сине-гранатовые" в официальном аккаунте в Х.

Новый контракт испанца с Барселоной рассчитан до лета 2031 года.

Центральный защитник за этот сезон провёл 20 игр во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей.

Ранее Барселона составила список главных трансферных целей на следующий сезон.

