Испанский защитник продлил контракт с Барселоной до 2031 года

Гарсия подписал новый контракт на 7 лет.

Барселона продлила контракт с защитником Эриком Гарсией. Об этом сообщили "сине-гранатовые" в официальном аккаунте в Х.

Новый контракт испанца с Барселоной рассчитан до лета 2031 года.

Центральный защитник за этот сезон провёл 20 игр во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 1 голевой передачей.

Ранее Барселона составила список главных трансферных целей на следующий сезон.

