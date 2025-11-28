Барселона составила список главных трансферных целей на следующий сезон

Спортивный директор Деку вместе с главным тренером Барселоны Ханси Фликом составили список игроков, которых они хотят приобрести, сообщает Mundo Deportivo.

По имеющейся информации, первые усиления состава начнутся с подписания игроков в это зимнее трансферное окно. Издание подмечает, что клуб хочет подписать защитника.

Среди кандидатов на переход в Барселону: Гонсалу Инасиу (Спортинг), Мурило (Ноттингем Форест), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Луис Бенедетти (Палмейрас) и Марк Гей (Кристал Пэлас).

Остальные трансферы будут совершены уже летом. В приоритете - купить форварда, ведь контракт Роберта Левандовского заканчивается в конце сезона, и каталонский клуб не сильно заинтересован в продлении поляка из-за его возраста. Среди кандидатов на замену нападающего: Хулиан Альварес (Атлетико), Гарри Кейн (Бавария) и Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).

Что касается полузащиты, по информации источника, клуб не собирается никого покупать.

Ранее Кейн отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!